РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Спортсмены люберецкой школы олимпийского резерва завоевали 3 золотые медали на всероссийском турнире по легкой атлетике, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования памяти заслуженного тренера России Ю.М. Красильникова проходили в Казани с 12 по 14 ноября. В турнире участвовали 984 спортсмена из 30 регионов России.

Дмитрий Рощин 2006 г. р. получил первое место в толкании ядра. Спортсмен сдал норматив кандидата в мастера спорта с результатом 16,12 м. Золотые медали также завоевала Полина Хомякова. Легкоатлетка пробежала 400 м за 55,99 секунды и 800 м за 2 минуты 15 секунд.

«Так держать, чемпионы! Особую благодарность за подготовку спортсменов выражаю тренерам Татьяне Ромадановой и Василию Рвачеву», - отметил глава Люберец Владимир Ружицкий.