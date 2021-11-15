РИАМО – 15 ноя. 5-8 декабря в инновационном центре «Сколково» пройдет финальный этап Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей. В финале примут участие лучшие команды вузов из всех регионов России, сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

Конкурс проходит при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и фонда «Сколково». В финале участники представят свои предпринимательские проекты потенциальным инвесторам и жюри.

За 3 дня молодые предприниматели пройдут акселерационную программу. В нее входят консультации с экспертами для доработки проектов, образовательные мероприятия, посвященные технологическому предпринимательству. 8 декабря пройдут питч-сессии лучших проектов. Работы участников будут оценивать представители высокотехнологичных компаний, венчурные инвесторы, представители институтов развития, инвестиционных фондов, стартапов.

В конкурсе участвуют представители вузов из всех регионов страны. В число лидеров вошли 2 команды МГТУ им. Н.Э. Баумана (проекты «Экосистема СЕТАС» и EcoLoving), команда Уфимского государственного нефтяного технического университета (проект «Стабилизатор тока»), команда Московского Политеха (проект Hive3D), команда Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (проект Scanfooter).

«Нашей общей задачей является вовлечение талантливой молодежи в инновационную деятельность и реализацию своих бизнес-идей. Именно поэтому партнерами конкурса в этом году стали все ключевые институты развития и Росмолодежь. За две недели мы получили более 1,5 тысяч заявок», — отметил вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

Он выразил надежду, что этот показатель еще увеличится, а лучшие команды смогут запустить свои проекты уже в декабре с помощью инвесторов.

Следить за ходом проведения конкурса можно по ссылке.