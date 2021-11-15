РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Рабочие Подольского комбината благоустройства установят в округе более 30 новогодних елей, завершить работы планируют в первых числах декабря, сообщила замдиректора по благоустройству МБУ «ПКБ» Юлия Сушко.

«В текущем году комбинатом запанировано установить и украсить 33 новогодние ели. В понедельник мы приступили к работам и уже установили 3 ели по 3 адресам. Я думаю, что в течение 3 недель мы установим все ели и световые фигуры», - сказала Сушко.

Новые ели появятся в текущем году по 4 адресам: на Октябрьской площади в микрорайоне Климовск; на пешеходном бульваре Юбилейный; в новом сквере по улице Пионерской и строящемся сквере на улице Подольских Курсантов.