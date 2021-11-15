РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 ноя. Рабочие Подольского комбината благоустройства уже приступили к украшению городского округа Подольск новогодними световыми фигурами, которые появятся по 40 адресам, сообщила замдиректора по благоустройству МБУ «ПКБ» Юлия Сушко.

«В настоящее время они установили около 60% фигур: композицию «Квартет снеговиков» на бульваре Карелова; «Люди» и фотозону «Рояль» в поселке Дубровицы; «Карету» у ДК им. Лепсе; «Арки-звезды» на бульваре 65-летия Победы и многое другое. В понедельник мы установили 2 световых дерева и кустарник у железнодорожного вокзала Подольск», - сказала Сушко.

Также округ уже радуют маленькие световые елочки, которые появились на бульваре Льва Толстого, на улице Кирова у дома 38, на разворотном круге на Комсомольской улице и на круге Южного обхода. Помимо этого, елочки уже стоят у ДК «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск.

В настоящее время от Подольского комбината благоустройства работают 3 бригады. Полностью завершить установку новогодних украшений планируют в первых числах декабря.