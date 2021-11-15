РИАМО - 15 ноя. В Подмосковье за ночь было обработано противогололедными материалами и очищено от снега свыше 17,7 тыс. км дорог. Для проведения работ задействовали около 400 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Наибольшее внимание уделяли обработке мостов, путепроводов, эстакад, крутых поворотов, подъемов и спусков, а также дорог с интенсивным движением. Это более 4,7 тыс. км опасных участков.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на дорожной сети круглосуточно осуществляют контроль изменения погодных условий, ведется мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В дневное время в Московской области в понедельник потеплело, к вечеру температура понизится до минус 5 градусов, что снова приведет к гололедице. Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах, а пешеходов – использовать световозвращающие элементы на одежде.