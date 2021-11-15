РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 ноя. Житель Королева вернул в банк забытую неизвестным пачку купюр, хозяина денег ищут, сообщила «РИАМО в Королеве» жительница города.
Мужчина пришел в банк на улице Ленина и подошел к банкомату.
«Банкомат постоянно пищал. Мужчина спросил у окружающих о забытых в банкомате купюрах, но никто их не признал своими», - сказала женщина.
После этого мужчина передал обнаруженные в банкомате несколько пятитысячных купюр сотрудницам банка, чтобы они нашли владельца забытых денег.
О находке мужчина сообщил в социальные сети. Забывчивый хозяин купюр может забрать находку в самом банке.
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