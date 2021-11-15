РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 ноя. В Щелковском историко-краеведческом музее 18 ноября состоятся сборные экскурсии по выставкам «Взгляд в колодец истории» и «Щелково в 1917-1986 годах», сообщается на сайте музея.

Сборная экскурсия по выставке декоративно-прикладного искусства «Взгляд в колодец истории» пройдет в 11:00. В 15:00 состоится сборная экскурсия по экспозиции «Щелково в 1917-1986 годах», также сборная экскурсия по этому разделу пройдет еще раз 20 ноября в 15:00.

Все подробности можно уточнить по телефону: 8(496)566-46-30 или в группе музея в соцсети «ВКонтакте».