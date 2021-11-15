РИАМО - 15 ноя. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране отмечено снижение числа заразившихся коронавирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, число заболевших снизилось на 2-3%. Эта тенденция отмечена впервые за последние месяцы.

«По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема», — сказала Попова.

Также о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом заявил и премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он отметил, что это связано с введением нерабочих дней. При этом глава кабмина подчеркнул, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается напряженной.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>