РИАМО – 15 ноя. МегаФон провел исследование интереса россиян к распродажам во Всемирный день шоппинга. Так, 11-12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичной акцией в 2020-м, а количество посетителей выросло в 1,5 раза, сообщает пресс-служба МегаФона.



Подавляющее большинство (86%) интернет-пользователей посетили в эти дни маркетплейсы. При этом больше всего посетителей прибавилось на сайте AliExpress – его аудитория выросла на 135% по сравнению с обычным днем ноября. У Ozon количество посетителей увеличилось на 74%, у СберМегаМаркета – на 51%.



Самыми популярными товарами стали одежда и обувь, этой категорией интересовались 57% покупателей. На втором месте была бытовая техника и электроника (13%), далее идут книги (6%), товары для детей (5%).



Чаще других покупки делали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.