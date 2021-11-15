Другие правила Tele2 проявляются во всем. Служба поддержки готова помочь клиенту в любой ситуации. Позвонив в компанию, вы никогда не услышите: «Этот вопрос вне зоны ответственности оператора».

Tele2 приходит на выручку даже тогда, когда нужна информация, не связанная с услугами и тарифами. Оператору действительно важно решить любую проблему абонента!

Мы расскажем о некоторых необычных обращениях в службу поддержки Tele2 и о том, как она помогла клиентам в совершенно разных ситуациях.

Почему клей не прилипает к тюбику? С таким необычным вопросом обратился в компанию школьник из города Луховицы. Оператор нашел информацию и объяснил любознательному пятикласснику, что при производстве клея используют специальный растворитель, который не дает содержимому прилипать к тюбику. При нанесении клея на рабочую поверхность растворитель испаряется, поэтому различные материалы надежно соединяются. Для просвещения школьника специалисту службы поддержки Tele2 понадобилось менее двух минут.

Когда в Москве будет концерт Scorpions? Операторов Tele2 спрашивают и об этом! Сотрудник службы поддержки воспользовался поисковиком и ответил коломенскому поклоннику рок-группы, где и когда состоится концерт, сколько стоит билет и как его можно купить.

Сколько осталось времени до вылета рейса SU 2134 Москва-Стамбул? У абонента из Истры были проблемы с экраном смартфона, поэтому он не видел, во сколько точно вылетает самолет в Стамбул. Для службы поддержки Tele2 не составило труда найти информацию на сайте аэропорта и ответить на этот вопрос.

Пресс-служба Tele2

Кто стал победителем чемпионата Европы по футболу? Это вопрос от настоящего футбольного болельщика! Он уехал на дачу в Пушкинский район, оставив дома смартфон. Фанат позвонил в службу поддержки Tele2 с кнопочного телефона. Наш оператор сообщил, кто и с каким счетом победил в финале, а заодно и поздравил абонента. Ведь выиграла именно та команда, за которую он болел!

Пресс-служба Tele2

Во сколько отправляется поезд в Челябинск и как доехать до вокзала? Из-за технической неисправности телефона наша клиентка из Зарайска не смогла найти эту информацию сама. Сотрудник службы поддержки посмотрел время отправления ближайшего поезда и помог построить оптимальный маршрут до вокзала. Осталось только быстро собраться в путь!

Пресс-служба Tele2

Всегда рады помочь! Если в стрессовой ситуации абонент Tele2 в первую очередь звонит в службу поддержки оператора, то это показывает высокий уровень доверия. Именно поэтому в компании рады любым обращениям. Среднее время ответа на звонок составляет 46 секунд. 98% проблем решаются на первой линии, что помогает клиентам оперативно получить помощь практически в любой ситуации.

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