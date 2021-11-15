РИАМО - 15 ноя. За неделю жители Подмосковья чаще всего оставляли в соцсетях сообщения по поводу дорог и транспорта, ЖКХ и благоустройства, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Традиционно в топе у нас 3 темы: дороги и транспорт, ЖКХ и благоустройство. По дорогам и транспорту число обращений у нас увеличилось практически на 40%, больше всего сообщений было по освещению на дорогах», — сказала Анастасия Звягина в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Кроме того, с 1 ноября поступило более 100 обращений из 30 муниципалитетов Московской области по поводу работы светофоров, об отсутствии или исправлении искусственных неровностей и дорожных знаков. Чаще всего на это обращали внимание жители Балашихи, Раменского, Щелкова и Люберец.

По вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, жители Подмосковья оставляли обращения на 40% чаще, чем на предыдущей неделе.

Увеличилось число обращений по поводу благоустройства. Жители оставили на 19% больше сообщений, чем на предыдущей неделе, с указаниями мест, где необходимо благоустроить территории. Кроме того, выросло число сообщений по социальной поддержке.