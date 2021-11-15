РИАМО - 15 ноя. Повышение цен на крепкое спиртное в России может привести к всплеску смертности от суррогата, сообщила РИАМО врач-психиатр, нарколог, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Ранее федеральный Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк после Нового года. Предполагается, что для водки повышение составит с 243 до 261 рубля за полулитровую бутылку, на коньяк - с 446 до 480 рублей.

«Я, безусловно, приветствую инициативы, направленные на укрепление здоровья нации, и повышение цен на крепкое спиртное вроде бы укладывается в эту парадигму. Вместе с тем в недавней отечественной истории есть удручающий пример того, как перегибы в государственной антиалкогольной политике привели к неоднозначным результатам», - сказала Панова.

По ее словам, удорожание спиртных напитков приведет к тому, что в продаже увеличится количество суррогата. Люди, испытывающие устойчивую тягу к алкоголю, при тех же доходах будут вынуждены выбирать более доступный продукт. Это закончится всплеском смертности в результате алкогольных отравлений.

«Если вы живете по принципу «трезвость - норма жизни» и лишь иногда употребляете алкоголь, то колебание цены в несколько десятков рублей вы даже не заметите и оно никак не повлияет на ваши отношения со спиртным», - отметила нарколог.

Панова также подчеркнула, что влечение к алкоголю - это психическое заболевание, которое нуждается в профессиональном лечении. При этом человек сам должен захотеть избавиться от проблемы, иначе помочь ему будет сложнее.

«Алкоголизм - это комплексная проблема, которая без медпомощи неминуемо приблизит смерть. Организм сильно пьющего человека подвергается огромному стрессу, в результате чего все системы начинают «сбоить». И психика тут не исключение», - добавила врач.

Вместе с тем необходимо помнить, что зависимость развивается не от определенных напитков, а в целом от этилового спирта. И в этом отношении не важно, что употребляет человек - дорогие или более дешевые напитки, крепкие или не очень, заключила эксперт.

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