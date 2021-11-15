РИАМО - 15 ноя. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский провел онлайн-конференцию с руководителями городских округов, на ней обсуждались вопросы установки «ЭКОпунктов» и их привлекательности для бизнеса, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«ЭКОпункт» – автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок, позволяющий не только собирать вторсырье и направлять его на переработку, но и получать за это баллы, которые можно потратить в магазинах или общепите. Для популяризации РСО в марте текущего года при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева открылись первые «ЭКОпункты», теперь их в регионе уже 151. Производят и устанавливают «ЭКОпункты» 4 предприятия: «РТ-Инвест», «ЭКОтехнологии», TrashBack и Ecoplatform.

Компания, установившая «ЭКОпункт» на своей территории, получает возможность увеличить рекламные кампании для клиентов, а также приумножить число посетителей. Благодаря улучшению экологической ответственности компании моментально растет лояльность покупателей к объекту ретейла, а это повышает капитализацию и целевые показатели.

Еще одно преимущество установки - возможность заработать на упаковке, так как все собранное вторсырье можно сдать на переработку. Поставив «ЭКОпункт», предприниматель имеет право на заключение договора вывоза отходов по факту.

Те, кто производят продукцию в упаковке, которую принимает «ЭКОпункт», могут найти новых покупателей, разработав программу лояльности для сдающих тару клиентов.

​Программа установки «ЭКОпунктов» в Подмосковье рассчитана на 2021-2024 годы. За этот период в школах, парках и скверах, на бульварах, набережных, детских площадках, стадионах, торговых центрах, в жилых кварталах и административных зданиях будет установлено 5 тыс. таких автоматов.

По словам Антон Велиховского, до конца текущего года «ЭКОпункты» разместят в каждом городском округе.

900 «ЭКОпунктов» в год смогут принять на переработку до 56 млн бутылок и банок. Вторсырье в автоматы поступает и не нуждается в дополнительной сортировке. По мере необходимости накопленные банки и бутылки вывозят, прессуют в брикеты и отправляют на переработку.

Из пластиковых бутылок делают ручки, бутылки, одежду, обувь, а из алюминиевых банок – мебель, автомобильные запчасти, детали самолетов, новые банки, окна, радиаторы отопления и т.п.