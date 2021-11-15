РИАМО - 15 ноя. С начала текущего года в Московской области заготовили уже 57,7 тонны донорской крови и ее компонентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Донорская кровь необходима для помощи тем, кто нуждается в переливании. Речь идет о пациентах, попавших в дорожные аварии, о тех, у кого произошла сильная кровопотеря, или о людях с ожогами, травмами, онкологией, заболеваниями крови и другими болезнями.

«В этом году в учреждениях службы крови выполнено почти 88 тыс. донаций. Важно, что более 90% из них - на безвозмездной основе», - сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Также в регионе доноры сдают плазму крови для лечения пациентов, больных коронавирусом. Головным учреждением Службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.