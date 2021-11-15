РИАМО - 15 ноя. Строительная готовность нового учебного корпуса для школы им. Сервантеса оценивается в 75%. Образовательное учреждение находится в столичном районе Сокол, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству территории, устройству фасадов, монтажу внутренних инженерных систем. Строители приступили к чистовой отделке помещений», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что новое здание сможет вместить 400 школьников. Его начали строить летом прошлого года. По проекту будет построено Г-образное здание высотой в 4 этажа. Там смогут учиться школьники 5-11 классов.

«В новом здании разместятся кабинет робототехники, специализированные кабинеты естественных наук с лабораторными практикумами. В распоряжении школьников и педагогов будут актовый зал на 240 зрителей, библиотека и медиацентр с фото-киностудией. Завершить строительство здания планируется в 2022 году», - отметил заммэра.

Территорию вокруг школы благоустроят, во дворе построят строительную площадку. Новая школа будет полностью приспособлена для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В понедельник строящееся образовательное учреждение осмотрел мэр города Сергей Собянин.

«Мы продолжаем активное строительство образовательных зданий: зданий для школ, детских садов. Здесь, на Соколе, - известная школа №1252. Ее учебные корпуса разбросаны по различным зданиям и, конечно, уже не отвечают современным требованиям, которые предъявляются к учебным заведениям. Поэтому по просьбе руководства школы, по просьбе детей, родителей мы приняли решение о строительстве нового здания для школы №1252», - рассказал столичный градоначальник.