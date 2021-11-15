РИАМО - 15 ноя. Создание ассоциации переработчиков вторичных материальных ресурсов (ВМР), планируемое в Подмосковье в 2022 году, позволит создать в регионе около 1,5 тыс. новых рабочих мест, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Мы сейчас приступили к созданию ассоциации переработчиков ВМР, которая позволит сократить захоронение (твердых коммунальных отходов - ред.) с 53% до 16%. Полностью собираемся закончить эту работу в 2024 году, это 6 млрд инвестиций и более 1,5 тыс. рабочих мест, но самое главное – это дополнительно 2,6 млн тонн переработки (отходов - ред.) в год», - сказал Евгений Хромушин в рамках совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что участниками ассоциации захотели стать более 60 подмосковных компаний-переработчиков вторичного сырья. В число наиболее крупных инвесторов будущего проекта вошли компании «РТ-Инвест», «Эколайн-Втор-Пласт» и «Орис Пром».

Компания «РТ-Инвест» к 2023 году разместит на территории Подмосковья комплекс по утилизации и производству вторичных полимеров. В 2022 году «Эколайн-Втор-Пласт» построит в Московской области завод по переработке пластика. «Орис Пром» в 2022 году построит на территории региона три завода по переработке пластика, макулатуры и тетрапака и один завод по производству жидкого пиролизного топлива.

Объединенная деятельность всех компаний позволит привлечь в регион более 6 млрд рублей инвестиций, что должно поспособствовать стимулированию общей инвестиционной привлекательности подмосковной отрасли переработки вторсырья.