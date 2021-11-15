РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. На минувшей неделе жители городского округа Люберцы отправили 23 обращения по содержанию сетей уличного освещения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 8 по 12 ноября поступило 23 обращения от жителей по содержанию сетей уличного освещения. 12 поступило из Люберец, 7 обращений - из Малаховки, 4 - из Краскова. Все обращения отработаны в установленном порядке», - подчеркнул Ружицкий.

При обнаружении неисправностей системы уличного освещения жители округа могут оставить заявки по телефону диспетчерской службы эксплуатирующей организации ООО «СК Энергострой»: 8(915)479-84-47 или в соцсетях.