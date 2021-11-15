РИАМО - 15 ноя. В декабре обследуют недостроенный корпус №4 ЖК «Ривер Клаб» в подмосковной Дубне. Будет определено состояние долгостроя, оставленного застройщиком-банкротом «Эстейт Инвестментс» 8 лет назад, сообщает пресс-служба фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области.

Планируется, что отчет по техническому исследованию незавершенного корпуса будет готов во II квартале следующего года.

Согласно проекту, в жилом комплексе должны были возвести два дома, в которых было бы 63 квартиры общей площадью 4 тыс. кв. м. Корпус №4 возведен на 62%, поэтому Наблюдательный совет фонда защиты прав дольщиков принял решение финансировать завершение строительных работ. По корпусу №3 решение Наблюдательным советом еще не принято, пока там анализируется размер возмещения и стоимость достроя.

Обязательства по завершению работ в июле 2021 года суд передал фонду защиты прав дольщиков Московской области. Сейчас фонд проходит регистрацию имущественных прав на земельный участок и объект строительства в Росреестре.

«Фактически фонд становится оператором по завершению строительства, привлекает подрядчиков, обеспечивает целевое расходование бюджетных средств. Финансирование осуществляется из двух источников - федерального и регионального бюджетов. Поэтому хочу развеять опасения дольщиков, что они второй раз могут стать обманутыми. Гарантом выступает государство», – сказал генеральный директор фонда защиты прав дольщиков Московской области Вячеслав Бетин.

Техобследование пройдет в три этапа. Сначала проведут визуальный осмотр, а затем инструментальные и лабораторные исследования. Так можно будет получить точные данные об актуальном состоянии ЖК. Когда отчет о техническом обследовании будет готов, информацию о его итогах опубликуют на официальном сайте и в сообществах в соцсетях фонда защиты прав дольщиков, при необходимости могут провести личную встречу с дольщиками.

«В своей работе мы сталкиваемся с долгостроями, где нарушены технологии строительства, были применены несертифицированные материалы или просто объект начал разрушаться с течением времени. Исследование прочности бетона — это важнейшая часть работы при лабораторных исследованиях. От его качества напрямую зависит срок службы и безопасность зданий. Проверяются также несущие конструкции, перекрытия. Поэтому отчет обследователей так важен. На его основании принимается решение об усилении, демонтаже или других ремонтно-восстановительных мероприятиях», – объяснил Бетин.