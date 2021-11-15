РИАМО - 15 ноя. С начала 2021 года под заселение были переданы 1,3 тыс. квартир на юго-востоке Москвы. Они были предоставлены гражданам по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Квартиры расположены в шести домах в районах Люблино и в трех домах в Кузьминках. Жилье уже готово к заселению: отделка выполнена по стандартам правительства Москвы, в них установлены сантехника и электрические плиты. Дворы домов, в которых расположены квартиры, тоже были благоустроены, там установлены детские площадки со скамейками и спортивные объекты.

«На данный момент в эти новостройки уже переехали или переезжают 2156 человек из 819 семей, еще 719 человек из 268 семей продолжают осматривать предложенные помещения, о своем решении они смогут сообщить в Центры переселения, которые расположены на первых этажах новостроек», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Со старта программы реновации в ЮВАО Москвы под переселение жителям предоставили квартиры в 16 новостройках. В них уже переехали или переезжают сейчас 4743 человека. Всего же в этом районе Москвы в программу реновации включено 818 домов, в которых живут 164 тыс. человек.

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