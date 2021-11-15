РИАМО - 15 ноя. Столкновение двух автомобилей произошло днем в понедельник на улице Панфилова в Москве. Погиб водитель одной из машин, которому стало плохо за рулем, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В понедельник водитель Grand Cherokee не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Mitsubishi. Погиб водитель первого авто. Предварительно, ему стало плохо за рулем.

Личность погибшего устанавливается, на вид ему 60 лет.

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