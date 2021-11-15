РИАМО - 15 ноя. Новый детский сад будет построен в поселке Нагорное городского округа Мытищи. Сейчас сформирован и передан пакет документов для проведения конкурса по созданию проекта и строительства образовательного учреждения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад рассчитан на 510 мест. В будущем здании планируют разместить группы с игровыми и спальными комнатами, пищевой блок, медицинский и методический кабинеты, актовый и спортивный зал. Там же будут находиться административные и вспомогательные помещения.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию строительству объекта. Завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2024 году», - сказал глава Минстроя Подмосковья Владимир Локтев.

Прилежащие к саду территории благоустроят: там появятся игровые площадки с теневыми навесами и местами для отдыха, газоны, цветники, высадят деревья и кусты.

Чтобы сократить срок сдачи объекта, конкурсные процедуры будут проходить по единой закупке на строительство и проектирование. Так, подрядчик сможет быстро подготовить проектную документацию и начать возведение детского сада. Денежные средства на строительство детского сада выделены по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» из регионального бюджета.