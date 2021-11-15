РИАМО - 15 ноя. Сотрудники Люберецкой ГИБДД с 15 по 21 ноября проводят профилактическое мероприятие «Тахограф» в целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ведомства.

Основные виды ДТП с участием водителей грузового и пассажирского транспорта – это наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств, нередко такие аварии связаны с тем, что нарушен режим труда и отдыха водителя. Уставший, утомленный водитель может не заметить вовремя пешехода на дороге, не в состоянии четко контролировать обстановку на проезжей части.

К сожалению, известны случаи, когда ДТП происходит по вине уснувшего за рулем водителя. Поэтому одна из задач операции «Тахограф» – не допустить переработок, усталости водителя за рулем, тем самым повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить аварийность.

Наиболее распространенное нарушение – отсутствие тахографа на транспортном средстве (если такое устройство предусмотрено законом для данного вида транспорта), за что для водителей предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 3 до 5 тыс. рублей. За выпуск на линию ТС без тахографа для должностных лиц – от 7 до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 15 до 25 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тыс. рублей.