РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 ноя. В Домодедове 20 водителей автобусов «Мострансавто» получили награды за соблюдение дисциплины на дороге, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В компании «Мострансавто» завершился цикл розыгрышей призов по программе «Я соблюдаю ПДД» среди водителей автобусов, не нарушивших правила дорожного движения и не допустивших ДТП за минувший квартал. По итогам прошедших розыгрышей сертификаты на покупку бытовой техники и электроники получили более 50 водителей. Из них 20 - из городского округа Домодедово.

Проект «Я соблюдаю ПДД» стал продолжением цикла мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности при перевозке пассажиров.