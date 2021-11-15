РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. На перекрестке улиц Попова и Толстого в Люберцах произошло столкновение автомобиля такси и маршрутного микроавтобуса, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

14 ноября в 20:20 на улице Попова микроавтобус при повороте налево не уступил дорогу Hyundai Solaris, в результате чего столкнулся с иномаркой.

Пострадавших в ДТП нет. По факту происшествия проводят проверку, в ходе которой установят виновника аварии и привлекут его к ответственности.