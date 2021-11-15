РИАМО - 15 ноя. С начала 2021 года пассажиры «Мострансавто» забыли более 4 тыс. вещей в автобусах компании, а также на автовокзалах и автостанциях предприятия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего пассажиры оставляли на объектах компании транспортные карты «Стрелка», банковские карты и социальные карты жителя Подмосковья и москвича.

В течение октября и первой половины ноября 2021 года пассажиры забыли в транспортных средствах и на объектах инфраструктуры предприятия более 750 предметов. В числе потерянных вещей за последние полтора месяца оказались гитара, беговел и комплект спецодежды.

Все потерянные и оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода, после чего утилизируются. Если пассажир обнаружил, что забыл что-то в автобусе, он может обратиться в диспетчерскую службу по телефону единой линии связи «Мострансавто» +7 (800) 700-31-13.

При получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.

3 млрд руб планируют выделить в Подмосковье на новую транспортную льготу>>