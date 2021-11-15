РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. С 8 по 14 ноября регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок городского округа Люберцы около 31 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов, сообщил заместитель руководителя подразделения регионального оператора в муниципалитете Алексей Гвоздев.

«За минувшую неделю региональный оператор вывез на КПО «Восток» для последующей сортировки и переработки 31 258 кубометров ТКО, из них 2 905 кубометров - «сухих» отходов, с несанкционированных свалок вывезено 359 кубометров мусора», - отметил Гвоздев.

Он добавил, что за неделю было принято и отработано 7 обращений от граждан.