РИАМО - 15 ноя. С 15 по 21 ноября сотрудники Госавтоинспекции Люберец в связи с ростом числа ДТП с пешеходами проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», сообщили в службе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Мероприятие направлено на снижение количества пешеходов, пострадавших при переходе проезжей части. В рамках проводимой операции инспекторы ДПС напоминают водителям транспортных средств о преимуществе пеших участников дорожного движения на регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе.

Несоблюдение ПДД со стороны участников дорожного движения приводит к трагическим последствиям. Каждый автолюбитель должен запомнить важное правило: снизить скорость перед пешеходным переходом и предоставить преимущество пешеходу. В свою очередь пешеход, убедившись в собственной безопасности, должен переходить проезжую часть только в установленном месте, а также использовать на одежде световозвращающие элементы, особенно в темное время суток.

На водителей за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, накладывается административный штраф в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.