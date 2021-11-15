РИАМО - 15 ноя. На Дмитровском шоссе в Мытищах, у деревень Еремино, Новосельцево и Семкино могут восстановить поворот в сторону Москвы, чтобы решить вопрос с пробками, кроме того, будут рассматриваться другие варианты решения этого вопроса, сообщил глава Мытищ Виктор Азаров.

В ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина рассказала, что жители нескольких населенных пунктов Мытищ вынуждены стоять в пробках из-за изменения схемы движения.

Ранее в районе деревень Еремино, Новосельцево и Семкино был светофор, который позволял совершать левый поворот в сторону Москвы. Светофор в 2019 году убрали, что позволило снизить время стояния в пробке с 30 до 5 минут. Ближайший разворот в сторону Москвы – у деревни Шолохово, но за 2 года в Шолохове построили новое жилье, и теперь там возникают постоянные пробки.

«Люди попадают в небольшие пробки, есть вариант изменения схемы с переносом пешеходного перехода, так как он тоже регулируется светофором, и при переносе этого пешеходного перехода и включении светофора можно открыть левый поворот, то есть восстановить старую схему движения. Соответствующее обращение мы написали в министерство транспорта и федеральным структурам», – сказал Азаров.

Он добавил, что эффект от этого решения будет ощутимым.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков также рассказал, как будут решать вопрос с пробками.

«Раньше была пробка 30 минут, а теперь стала 5, и, конечно, некоторым жителям неудобно (из-за отсутствия поворота – ред.). Мы будем экспериментировать, искать очень быстро новые варианты решения, но восстановить пробку 30 минут мы не можем, поэтому мы в поиске», — заключил Тресков.