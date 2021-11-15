РИАМО - 15 ноя. Три новых грузовых лифта запустят в доме №30 ЖК «Эдельвейс-комфорт» на Чистопольской улице в Балашихе в понедельник, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Из-за ошибки управляющей компании с 12 июля 2021 года все лифты в 30-м доме на Чистопольской улице были отключены из-за изношенных канатоведущих шкивов и тросов, около 3 тыс. жильцов были вынуждены подниматься к своим квартирам пешком, в том числе жители 17-20 этажей.

Для возобновления работы лифтового оборудования было необходимо провести замену существующих деталей новыми комплектующими, которых не было в России. Заказать их из-за рубежа также было невозможно - производителя оригинального оборудования из Италии признали банкротом.

Через несколько дней ситуация была признана чрезвычайной. Для решения проблемы сформировалась команда, состоящая из главы городского округа Балашиха, главы Егорьевска, врио главы Коломны.

Главы муниципалитетов провели множественные переговоры с промышленными компаниями региона. Два предприятия в Коломне и Егорьевске согласились принять заказ, за две недели ими были созданы элементы, позволяющие временно запустить существующие лифты. Временный запуск был произведен 17 сентября, однако эта мера не решала проблему полностью, в доме требовалась полная замена лифтов.

«Мы с людьми встречались неоднократно, объяснили им что мы будем делать, как и в какие сроки. После того как мы решили эту сложную, острую проблему с запчастями и с запуском хотя бы по одному лифту в подъезде, мы переходим к плановой замене лифтов на отечественные аналоги. Всего будет заменено 15 лифтов и сегодня наконец-то запускаем три в Балашихе», - сказал Хромушин в рамках совещания с губернатором Подмосковья.

В понедельник в доме № 30 полностью заменили три старых лифта, их запуск состоится в течение дня. Новые лифты произведены в России, каждый из них может поднимать 1 тыс. кг. Тестирование новых лифтов совместно с жителями дома провел глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Проверявшие жильцы дома отметили, что новые лифты выполнены из качественных материалов, вместительны и работают исправно.

По словам вице-губернатора Хромушина, проблемы с лифтами испытывают жители 28 новостроек в Подмосковье, все эти дома были включены в программу по замене лифтов. Отмечается, что в 2021 году в план по замене вошли 1 190 лифтов, сейчас годовая программа выполнена на 94%.

Согласно планам на 2022 год, в регионе планируют заменить еще 710 лифтов, на выполнение работ уже объявлены торги. В число лифтов, планируемых к замене в следующем году, вошло 513 лифтов, срок эксплуатации которых уже составляет 25 лет, 169 лифтов старше 20 лет и 28 лифтов в новостройках.