РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. В Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец с 8 по 14 ноября поступило более 4,5 тыс. обращений от жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На минувшей неделе от жителей городского округа Люберцы поступило 4741 обращение в Единую диспетчерскую службу ЖКХ», – отметил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

С работой МособлЕИРЦ связаны 1372 обращения, 1572 – вопросы о получении справочной информации, 746 – с вопросами водоснабжения, еще 480 касались электроснабжения.

За неделю произошло 1 аварийное отключение электроснабжения. Подачу электроэнергии восстановили в регламентный срок.