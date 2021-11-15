РИАМО - 15 ноя. В Москве порядка 500 объектов культурного наследия находятся в процессе сохранения или реставрации. Всего в городе насчитывается свыше 8,5 тыс. таких объектов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Вопросами, связанными с содержанием и использованием объектов культурного наследия, занимается Мосгорнаследие. При этом не все исторические здания принадлежат государству - многие из них находятся в частных руках, владельцы так же, как и власти, отвечают за состояние памятников архитектуры.

Собственники, которые пренебрегают реставрацией памятников и их обслуживанием, в крайнем случае могут лишиться зданий по решению суда. Работы на объектах культурного наследия должны проводить только организации с соответствующей лицензией.

Ранее на Ильинке отреставрировали фасад доходного дома Троицкого подворья. Фасад выполнен в стиле раннего классицизма. Сейчас в здании постройки конца XIX века размещается Торгово-промышленная палата.

Второй этап реставрации проведут в столичном храме святых апостолов Петра и Павла>>