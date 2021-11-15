РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Ученица 10 класса гимназии №18 подмосковных Люберец Мария Климаева стала победительницей всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Международном детском центре «Артек» в Крыму 13 ноября состоялся финал всероссийского конкурса. Участниками проекта стали ученики 9-11 классов.

«Маша подготовила и защитила проект «Небрань», который был посвящен борьбе с кибербуллингом и нецензурной речью в интернете», - сказал глава округа Владимир Ружицкий.

Денежный приз школьница планирует потратить на образование и дальнейшее развитие.

Всероссийский конкурс проходил в рамках нацпроекта «Образование». В этом году заявки подали по 12 направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.