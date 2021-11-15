РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 ноя. Полноценное движение по мосту через трассу М-4 в поселок санатория «Подмосковье» в Домодедове возобновят в течение недели, сообщил врио главы округа Михаил Ежокин.

Ранее жители жаловались, что ремонт моста длится очень долго. Из-за работ часть моста перекрыта, движение регулируется временным светофором, образуются большие пробки.

«Осталось потерпеть меньше недели, откроем полноценное движение, финальные работы подрядчик будет проводить в ночное время», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».