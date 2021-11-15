РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 ноя. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 12 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 730 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области с 13 по 15 ноября выявили 8 512 случаев Covid-19, в том числе 2 666 - за прошедшие сутки.

За все время пандемии в регионе подтверждено 561 698 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 9 577 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 490 556 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.