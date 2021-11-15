РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 ноя. Сотрудники Домодедовского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своему знакомому и похищении у него мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одном из оздоровительных комплексов Подмосковья. Установив приметы злоумышленника со слов потерпевшего, росгвардейцы обнаружили подходящего под описание 28-летнего жителя Калининградской области с признаками алкогольного опьянения и передали его полиции.

Возбуждено уголовное дело.