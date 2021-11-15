РИАМО - 15 ноя. Градостроительно-земельная комиссия Москвы дала согласие на заключение договора по обеспечению жилой застройки объектами инфраструктуры. На улице Полярная, вл. 25 в СВАО появятся школа, два детских сада, проезд и объекты инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Контракт должны заключить с АО «Специализированный застройщик «Лосионоостровский завод строительных материалов и конструкций», который входит в структуру группы ПИК. Сейчас эта компания ведет возведение ЖК «Полярная 25». В договоре отразят параметры и порядок передачи будущих объектов инфраструктуры на баланс Москвы.

По проекту застройщик построит школу на 1100 мест и два детских сада на 300 и 220 мест. Помимо этого, там построят проезд № 1031 и обеспечат новые строения необходимыми инженерными коммуникациями.

«Все три образовательных объекта в общей сложности на 1 620 мест вместе с транспортной и инженерной инфраструктурой инвестор построит за счет собственных средств и, в рамках договора, передаст в собственность городу», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.