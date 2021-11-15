РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 ноя. Детский сад на 300 мест появится в строящемся ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Мособлархитектурой выдан градостроительный план земельного участка для реализации детского сада в селе Ям городского округа Домодедово на 300 мест с группой для детей раннего возраста – до 3 лет. В настоящее время ведется проектирование соцобъекта», – сказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В составе строящегося ЖК «Прибрежный парк» появится трехэтажное здание учреждения дошкольного образования общей площадью порядка 4 тыс. кв. м.

По информации группы компаний «Самолет», начало строительства данного социального объекта запланировано на 2022 год. Таким образом, первые жители ЖК уже после заселения смогут пользоваться услугами детского сада.