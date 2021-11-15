РИАМО - 15 ноя. Некоторые районы Республики Карелия больше не входят в состав территории Крайнего Севера. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, тем самым отменив указ Бориса Ельцина, сообщает Газета.ru.

Документ опубликован на портале правовой информации.

20 декабря 1993 года был подписан указ, согласно которому отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере.

Также из списка теперь исчезли Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.