РИАМО - 15 ноя. 137 школ и детских садов планируют возвести в Москве в 2022-2024 годах, из них 81 здание будет построено за счет бюджета столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

В мегаполисе за последние 10 лет возвели 453 детских сада и школы. Из них 324 – здания дошкольного образования, 129 – школ.

За счет города за это время построили 272 объекта, а 181 здание было возведено за средства инвесторов.

В 2022-2024 годы еще 56 новостроек планируется возвести за счет средств инвесторов.