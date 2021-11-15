РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. С 8 по 14 ноября в полицию Люберец поступило более 1,7 тыс. обращений от горожан, сообщил на оперативном совещании в администрации муниципалитета начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За прошедшую неделю в дежурной части управления зарегистрировано 1 730 обращений от граждан. Возбуждено 32 уголовных дела, из них 27 раскрыто по горячим следам», - отметил Романцев.

По его словам, за неделю на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» произошло 158 ДТП, пострадал 1 человек, 1 погиб.

Он добавил, что личный состав управления занимается профилактикой преступлений на улицах.