РИАМО - 15 ноя. Госадмтехнадзор Московской области напомнил управляющим компаниям о необходимости своевременной обработки противогололедными средствами общественных пространств, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Административно-технические инспекторы Подмосковья контролируют соблюдение предусмотренных областным законодательством правил соблюдения чистоты и порядка на территории региона.

«В связи с наступлением периода минусовых температур Госадмтехнадзор рекомендует активно использовать противогололедные средства, необходимый инвентарь с целью содержания территорий в надлежащем состоянии и своевременно обрабатывать противогололедными средствами общественные пространства. Особое внимание уделяется состоянию мест общего пользования для исключения угрозы жизни и здоровью людей», - уточнил глава ведомства Олег Баженов.

В соответствии с законодательством внутридворовые проезды, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие, должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку не должно превышать 12 часов после окончания снегопада.

В первую очередь инспекторы проверяют школы, детсады, больницы, а также территории с массовым пребыванием людей: улицы, дворы, площади. Госадмтехнадзор также следит за состоянием кровель зданий нежилых объектов, внутридворовых территорий, площадок перед больницами и детскими садами, пешеходных дорог и тротуаров, дворовых проездов, территорий перед входами в объекты образования, здравоохранения.