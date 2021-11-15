РИАМО - 15 ноя. В Подмосковье проведут сверку данных в регистре вакцинированных от коронавирусной инфекции, к этой работе привлекут волонтеров, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«С учетом принятия федерального решения о введении QR-кодов ориентировочно с 1 февраля нам необходимо обеспечить полную достоверность внесения данных о вакцинированных в нашем регистре вакцинированных жителей», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что на сегодняшний день разница между медицинской системой, то есть тем, что зафиксировали врачи при приеме пациентов на вакцинацию, и регистром вакцинированных составляет 112 тысяч человек.

«То есть 112 тысяч у нас вакцинированы, но не попали в регистр», - уточнила Стригункова.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.