РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 ноя. В Домодедове за сутки выявили еще 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 16 431 случай Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 2 666 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 561 698 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 577 человек. Выздоровели и выписались 490 556 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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