РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 ноя. В Щелковском колледже прошел 8-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills – 2022, сообщается на сайте администрации городского округа.

35 студентов из Московской области продемонстрировали свои навыки в 10 профессиональных компетенциях: инженерное проектирование; корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности; эксплуатация кабельных линий электропередачи; рекрутинг; рекрутинг, юниоры; флористика; флористика, юниоры; ремонт и обслуживание легковых автомобилей; ремонт и обслуживание легковых автомобилей, юниоры; монтаж и эксплуатация газового оборудования.

Конкурс WorldSkills или «Молодые профессионалы» является международным и проводится с 1950 года. Главная задача конкурса — повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий среди молодежи.