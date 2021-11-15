РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 ноя. Телефонная связь с пациентами Красковской больницы в Люберцах восстановлена, сообщает пресс-служба Люберецкой областной больницы.

Раннее родственники пациентов пожаловались на перебои в телефонной связи в инфекционном отделении больницы.

В соцсетях появилась информация о том, что после того, как пациентов увозили на машине скорой помощи в больницу, родственники не могли дозвониться до медучреждения.

«Телефонная связь в инфекционном отделении в поселке Красково восстановлена. Связи не было несколько дней в связи с повреждением уличного кабеля», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время все телефоны в медучреждении работают.