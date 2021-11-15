РИАМО - 15 ноя. Самые современные и инновационные технологии переработки твердых коммунальных отходов применяют в Подмосковье. Перерабатывающие комплексы дают жителям рабочие места и обеспечивают поступления в бюджет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В понедельник в ряде стран отмечается Всемирный день рециклинга. Цель праздника — привлечь внимание к теме вторичной переработки материалов.
Губернатор отметил, что благодаря этому в регионе появляются новые рабочие места, увеличиваются поступления в бюджет, а также производятся новые материалы из вторсырья.
Власти Московской области уделяют особое внимание вопросам экологии, в регионе выстроена эффективная промышленная инфраструктура обращения с ТКО. Все мусорные полигоны на территории Подмосковья закрыты, вместо них введены в эксплуатацию современные предприятия по переработке отходов, оснащенные новейшим оборудованием.
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