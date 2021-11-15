РИАМО - 15 ноя. Самые современные и инновационные технологии переработки твердых коммунальных отходов применяют в Подмосковье. Перерабатывающие комплексы дают жителям рабочие места и обеспечивают поступления в бюджет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник в ряде стран отмечается Всемирный день рециклинга. Цель праздника — привлечь внимание к теме вторичной переработки материалов.

«Важно то, что самые современные технологии находят место у нас. Инвесторы размещают свои предприятия, инвестируют средства в самые современные перерабатывающие инновационные мощности», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор отметил, что благодаря этому в регионе появляются новые рабочие места, увеличиваются поступления в бюджет, а также производятся новые материалы из вторсырья.

Власти Московской области уделяют особое внимание вопросам экологии, в регионе выстроена эффективная промышленная инфраструктура обращения с ТКО. Все мусорные полигоны на территории Подмосковья закрыты, вместо них введены в эксплуатацию современные предприятия по переработке отходов, оснащенные новейшим оборудованием.