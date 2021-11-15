РИАМО - 15 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не проходили обсуждения относительно доступности алкоголя и минимальных цен на спиртное, пишет газета «Известия».

«Рекомендую обратиться в соответствующие ведомства», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В понедельник на портале нормативно-правовых актов появился проект, в рамках которого предлагается увеличить минимальную цену на бутылку водки на 7,4%, то есть до 261 рубля. Также в рамках проектах предлагают повысить цены на коньяк на 7,6% до 480 рублей.

А еще может вырасти стоимость бренди и другого алкоголя. Минимальная цена на этот спиртной напиток составит 348 рублей.

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