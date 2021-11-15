РИАМО - 15 ноя. Для системы здравоохранения Подмосковья приоритетом является организация вакцинации от коронавируса жителей старшего возраста, это основная задача, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

План по вакцинации выполнен на 60%.

«Наша основная задача сейчас - это вакцинация жителей в возрасте 60+. Мы занимаем 15 место в РФ по числу вакцинированных среди населения 60+», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что наименее активно прививаются жители этой возрастной категории в Раменском округе, Коломне, Орехово-Зуевском округе, Воскресенске, Электростали, Долгопрудном, Шатуре, Шаховской, Павловском Посаде.

Ранее Воробьев сообщил, что жители региона старше 60 лет получат письма с разъяснением, почему так важно пройти вакцинацию от коронавируса.

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