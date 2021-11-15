РИАМО - 15 ноя. В Подмосковье стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией, число госпитализаций Covid-пациентов снизилось, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Всего на 15 ноября зафиксировано 561,6 тысячи выявленных случаев Covid-19. Открыто 12,4 тысячи больничных коек. В среднем в день происходит 884 госпитализации пациентов с коронавирусом и 9,2 тыс. вызовов скорой помощи.

«Количество заболевших у нас приросло на 4% с 8 ноября. Ежедневная выявляемость сократилась на 8%, госпитализация сократилась на 11%, количество вызовов скорой помощи сократилось на 13%, что позволяет делать вывод, что ситуация стабилизировалась. Мы пошли на снижение», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что темпы вакцинации невысокие. Всего двумя компонентами вакцины привиты 63% взрослого населения.

«Топ лучших городских округов по вакцинации: Люберцы, Химки, Подольск, Дмитровский, Ступино, Чехов, Кашира, Бронницы, Волоколамский. Спасибо коллегам за хорошую активирую работу», - сказала Стригункова.

По ее словам, в «красной» зоне по вакцинации: Королев, Раменский округ, округ Пушкинский, Воскресенск, Электросталь, Реутов, Краснознаменск, Шаховская, Фрязино.

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