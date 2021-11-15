Куда жаловаться на неприятный запах в подъезде

1

По словам Наталии Пшеничниковой, старшего преподавателя кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия», неприятный запах в подъезде – неблагоприятный знак. Причины могут быть разными. Так, запах может появиться из-за неправильного содержания животных, работающих газовых плит, курящих соседей, а также из квартир, в которых регулярно проводятся лакокрасочные работы, в том числе и в рамках предпринимательской деятельности.

Право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду регламентируется статьей 42 Конституции РФ, а также статьей 8 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

При этом запах готовящейся пищи, доносящийся из соседней квартиры, не может являться основанием для жалобы, а вот вонь из-за антисанитарии – это причина обратиться в различные инстанции.

Разумеется, поводом для обращения является нарушение содержания общедомового имущества в том случае, если запах исходит, например, из мусоропровода, или управляющая компания пренебрегает уборкой подъезда.

Меняем мусоропровод на колясочную: как преобразятся многоэтажки Московской области>>