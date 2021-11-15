Куда жаловаться на неприятный запах в подъезде

Источники запаха
По словам Наталии Пшеничниковой, старшего преподавателя кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия», неприятный запах в подъезде – неблагоприятный знак. Причины могут быть разными. Так, запах может появиться из-за неправильного содержания животных, работающих газовых плит, курящих соседей, а также из квартир, в которых регулярно проводятся лакокрасочные работы, в том числе и в рамках предпринимательской деятельности.
Право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду регламентируется статьей 42 Конституции РФ, а также статьей 8 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.
При этом запах готовящейся пищи, доносящийся из соседней квартиры, не может являться основанием для жалобы, а вот вонь из-за антисанитарии – это причина обратиться в различные инстанции.
Разумеется, поводом для обращения является нарушение содержания общедомового имущества в том случае, если запах исходит, например, из мусоропровода, или управляющая компания пренебрегает уборкой подъезда.
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Запах в подъезде
Если источник запаха находится в самом подъезде, для начала пожаловаться надо в управляющую компанию и потребовать провести уборку, промывку ствола мусоропровода. Сделать это можно через Интернет на порталах «Наш город» (в Москве) или «Добродел» (в Подмосковье). Также можно обратиться и непосредственно в УК.
По закону, именно УК (ТСЖ или жилищный кооператив) отвечают за состояние общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 2 статьи 161 ЖК РФ, говорит Марчел Кырлан, эксперт-аналитик в области права цифровой платформы законодательных инициатив «Инициатор».
В соответствии с пунктами 104, 106–108 постановления Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также пунктом 6.3 раздела 10 приказа № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», УК обязана отреагировать на жалобу о качестве предоставления коммунальных услуг в течение суток, если причина известна. Если пока не установлено, откуда идет неприятный запах, управляющая компания должна согласовать дату и время проведения проверки качества услуг. После получения акта проверки и заключения экспертизы у УК есть пять дней со дня их подписания, чтобы ответить на жалобу и решить проблему.
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Запах из квартиры
Если запах исходит из какой-то конкретной квартиры, необходимо для начала попробовать договориться с соседями, а заодно при возможности получить доказательства своей позиции. Например, можно попробовать зайти в квартиру и заснять на фото или видео антисанитарные условия.
Если вы чувствуете запах газа, Марчел Кырлан рекомендует вызывать полицию и представителей газовой службы. Записывайте номера своих заявок, фиксируйте даты заявлений – это также будет доказательством, если дело дойдет до суда.
В случае, когда беседа с соседом не помогла, следует обратиться в управляющую компанию и полицию – тут помогут уже собранные доказательства. Напишите заявление участковому, обосновав свое обращение тем, что в данной квартире не соблюдаются санитарно-гигиенические и экологические нормы, требования пожарной безопасности, а также правила пользования жилыми помещениями. Наталия Пшеничникова советует сослаться на часть 4 статьи 17 Жилищного кодекса РФ. Согласно этому документу, собственник помещения обязан использовать его по назначению, поддерживать в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в МКД (ч. 4 ст. 30). Также можно указать, например, на развитие аллергии или депрессии из-за неприятного запаха – такие показания необходимо подкреплять медицинскими документами.
В течение трех дней полиция обычно навещает нарушителя, с которым проводится профилактическая беседа. Если это не помогает, УК вместе с пострадавшими соседями может инициировать более серьезные проверки, направив обращения в городскую администрацию.
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Если ничего не помогло
Если управляющая компания бездействует, а запах в подъезде остается, то можно пожаловаться в Роспотребназдор, жилищную инспекцию, а затем – даже в прокуратуру и в суд. Ответственность для УК предусмотрена в соответствии со статьей 7.22 КоАП РФ (штраф для юрлиц от 40 до 50 тысяч рублей), а также со статьями 393, 396 ГК РФ (это статьи о возмещении убытков – собственники имеют право подать заявление на перерасчет за некачественные коммунальные услуги).
Здесь же может помочь и статья 6.4 КоАП РФ, которая накладывает административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (штраф для юрлиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток).
Если виной всему нерадивый сосед, то, по словам Кырлана, статья 293 ГК РФ разрешает даже выселить человека и лишить его собственности за использование жилья не по назначению, за бесхозяйственное отношение к нему и при нарушении прав и интересов соседей. Но подать иск в суд могут только органы власти, а никак не УК или сами соседи. Жильцам остается только жаловаться в полицию, прокуратуру и местную администрацию, а уже государственные органы воздействуют на собственника с помощью предупреждений, возбуждения административных или уголовных дел, а также через суд. Если начнется судебное разбирательство, то сперва собственника обяжут или переустроить жилье, или провести его санитарную обработку. Если и это не поможет, ему грозит выселение и продажа квартиры на торгах.
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